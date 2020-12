Una gaffe? Una mossa politicamente devastante? O soltanto una colossale mancanza di senso civico?

Un po’ tutte e tre. Perché se sei un personaggio pubblico, per altro politico eletto, anche se solo consigliere comunale, tutto quello che dici e che fai finisce sotto la lente di ingrandimento dell’opinione pubblica.

E’ evidente, però, che non tutti si rendono conto del ruolo che ricoprono. Ecco perché da qualche giorno il consigliere comunale di Cisterna, Luigi Iazzetta, è finito nell’occhio del ciclone.

Lo stesso Iazzetta, infatti, ha pubblicato sui propri social un video che lo ritrae in un momento conviviale. Peccato che l’episodio sia avvenuto in pieno periodo covid, e nonostante le restrizioni e le raccomandazioni sull’uso dei dispositivi di protezione pienamente in vigore. Nel video, il consigliere comunale viene ritratto mentre partecipa ad una festa in un locale (così almeno sembra) durante la quale si balla e si canta in barba al distanziamento ed all’utilizzo dei dispositivi di protezione (praticamente nessuno indossa la mascherina nonostante il fatto che ci si trovi al chiuso).

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Mauro Carturan: “E’ grave, è molto grave. Purtroppo dobbiamo spiegare alla gente che non si può fare. Ogni volta che vado in giro, intorno a me ci sono almeno dieci persone e proprio per evitare assembramenti non esco – ha detto il sindaco al canale Youtube di Scambiaffari mentre guardava il video dell’assembramento, concludendo il commento con un laconico – è la follia generalizzata, non si può”.

Ovviamente, capita la gravità di quanto successo, il consigliere ha rimosso il materiale che, però, qualcuno aveva preventivamente salvato. Insomma, nonostante le scuse il fatto resta grave. Non si può chiedere, come istituzioni, alle persone di rispettare le regole, se poi i primi a non farlo sono proprio i rappresentanti di esse.