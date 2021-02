Anche in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando, la donazione del sangue continua a rivestire un elemento indispensabile per consentire a chi ne ha bisogno di poterne attingere.

Per questo, nei giorni di Mercoledì, Venerdì e Domenica di tutte le settimane dell’anno, l’unità di raccolta di sangue dell’Avis Comunale di Cisterna di Latina, sita in Largo Donatori del Sangue n°1, su prenotazione accoglie donne e uomini che donano il loro sangue.

Donano il loro sangue senza sapere a chi sarà trasfuso. Lo fanno in silenzio e senza clamore, perché è necessario. Lo fanno affinché ogni giorno gli ospedali della nostra provincia e della nostra regione possano contare sulle sacche di questo farmaco “che può solo essere donato” e che, dunque, solo il dono può rendere disponibile. Lo fanno perché lo ritengono giusto.

Sono in tanti ma non sono abbastanza e ancora c’è bisogno di lanciare appelli e invocare le emergenze per mobilitare un numero maggiore di persone. Ancora, quotidianamente, la raccolta di ogni sacca così necessaria è un difficile risultato da perseguire. Eppure quella sacca di sangue donata potrebbe assicurare la sopravvivenza di una persona ad un intervento; quella sacca regalerebbe un giorno di vita a chi convive con la malattia, “dona” una Speranza.