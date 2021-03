Specificando le indicazioni ministeriali, in materia di lotta alla diffusione del covid 19 dopo l’entrata del Lazio in zona rossa, il commissario straordinario di Cisterna di Latina, Enza Caporale, ha deciso di emanare una ordinanza comunale per regolamentare l0ingresso al cimitero comunale.

“Pertanto – si legge nel comunicato – a far data dal 15 marzo 2021 fino a nuove disposizioni, il Cimitero comunale sarà aperto al pubblico tutti i giorni (sabato e domenica compresi) dalle ore 7:30 alle 15:00.

L’apertura è condizionata alle seguenti misure organizzative disposte in modo da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del cimitero e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro:

– L’accesso all’interno del cimitero è permesso per un MASSIMO di 30 PERSONE. All’uscita degli utenti sarà consentito l’accesso per lo stesso numero, garantendo così il numero massimo delle presenze.

– I servizi essenziali di inumazione e tumulazione sono garantiti tutti i giorni, escluso la domenica e festivi, dalla ore 15:00 alle ore 17:30 in maniera che non vi siano interferenze con l’orari di apertura contingentata al pubblico.

Tutti i visitatori all’ingresso ed all’interno del cimitero devono adottare le seguenti misure igienico-sanitarie:

– Evitare abbracci e strette di mano;

– Manutenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

– Indossare mascherina e guanti (in mancanza di tali dispositivi di protezione individuale la visita al cimitero non potrà avere luogo);

– Starnutire e/o tossire coprendosi bocca e naso con fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;

– Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.