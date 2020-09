Domani, 30 settembre, il tratto di strada della via Appia Nord compreso tra il cimitero (precisamente dall’intersezione con via San Tommaso d’Aquino) e Collina dei Pini (precisamente all’intersezione con via delle Querce) sarà interdetto al traffico per l’abbattimento di tre alberi.

L’intervento è stato disposto dal servizio ambiente e progetti speciali del Comune a seguito di sopralluoghi che hanno confermato la necessità di un tempestivo intervento su alcune piante poste ai margini della strada.

Per garantire lo svolgimento delle operazioni di taglio degli alberi nelle opportune condizioni di sicurezza per gli operatori e per le persone che si trovino a passare, il comandante della polizia locale ha emesso l’ordinanza di interdizione temporanea del transito lungo il tratto di strada interessato a partire dalle 8.30 di domani fino al termine dei lavori.