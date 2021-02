Investe un cagnolino e non si ferma a prestare soccorso. Erano da poco trascorse le 12.45, questa mattina, quando l’animale è stato travolto da un’auto su via Provinciale, a Cisterna, in direzione Latina. Chi lo ha soccorso ha spiegato che non ha il microchip.

Era ancora vivo ed è stato trasportato in clinica dai veterinari della Asl canina, purtroppo in gravi condizioni: ha subito infatti un trauma cranico. Anche la polizia è stata avvisata e ora gli agenti stanno cercando di risalire alla persona che lo ha investito.

Il Codice della strada prevede infatti che, in caso di incidente, il conducente ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. In caso contrario rischia una sanzione amministrativa da 410 a 1.643 euro.