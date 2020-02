Circolava e lavorava con la sua auto per le vie e piazze di mezza Italia.

Peccato che avesse una patente falsa.

L’uomo, di 33 anni, è stato sorpreso dalla polizia locale di Cisterna nel corso di alcuni controlli nella centralissima piazza Santi Pietro e Paolo.

Il 33enne proveniente da una città dell’hinterland romano ma di fatto residente in Sicilia, aveva attirato l’attenzione degli agenti e alla richiesta della patente di guida, ne aveva esibito una rilasciata nella Repubblica Tedesca.

Il documento non convinceva gli agenti in quanto, seppur somigliante all’originale, era privo di sistemi di sicurezza.

L’uomo, di professione arrotino, è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Comando e il documento sottoposto ad ulteriori accertamenti con attrezzatura specialistica confermando i dubbi degli operatori di polizia.

Nel tentativo di attestare la regolarità della patente, il conducente della vettura esibiva altri documenti, anch’essi falsi, di una presunta autoscuola tedesca e un finto attestato di residenza in un comune tedesco.

Successivi accertamenti effettuati presso la banca dati della Motorizzazione Civile hanno consentito di appurare che gli era stata revocata la patente di guida italiana nel 2012 e da allora non aveva mai provveduto ad ottenerne una nuova.

L’uomo è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per il reato di contraffazione della patente di guida ed elevata una sanzione amministrativa di 5.000 euro oltre al fermo amministrativo per 3 mesi per aver guidato senza patente.