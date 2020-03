Solidarietà, supporto, condivisione. Sono questi gli elementi che durante questo periodo di dilagante emergenza legata al Coronavirus stanno contraddistinguendo le nostre comunità.

Le raccolte fondi per sostenere gli ospedali della provincia di Latina ed in particolar modo il Santa Maria Goretti, ormai sempre più deputato solo alla gestione dei pazienti Covid 19, sono all’ordine del giorno.

In questo contesto la Cisterna Ambiente e la Asd Burraco Cisterna hanno lanciato una raccolta fondi per acquistare un videolaringoscopio per il reparto rianimazione dell’ospedale Goretti.

“Aiutaci. E’ disponibile – è l’appello lanciato dalla Cisterna Ambiente – un conto corrente dedicato a sostenere lo sforzo del personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, impegnato in prima linea contro l’emergenza Coronavirus”. L’Iban è IT32J0510473950CC0100525457, Banca popolare del Lazio filiale di Cisterna di Latina, causale Covid 19.