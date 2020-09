I carabinieri della stazione di Borgo Podgora hanno eseguito, quest’oggi, un’ordinanza di messa agli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Lecce.

Destinatario del provvedimento un 20enne di Borgo Podgora.

Le indagini, condotte dalla stazione carabinieri di Calimera in provincia di Lecce, prendevano il via dopo un tentato furto in abitazione commesso il 4 luglio 20 sempre nel comune del leccese.

Il 20enne, assieme ad un’altra persona ancora sconosciuta, dopo aver forzato con una palanchino in ferro la porta d’ingresso di un’abitazione, veniva sorpreso dalla vittima che, gridando, lo metteva in fuga.

Da qui la misura degli arresti domiciliari.