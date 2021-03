di Katiuscia Laneri – Il Circolo PD di Sezze, insieme al segretario provinciale Pd di Latina, Claudio Moscardelli, e al segretario regionale Pd Lazio Bruno Astorre, ci tengono a far notare che nessun esponente del Partito Democratico è coinvolto nelle indagini Omnia 2.

“In questi giorni la comunità di Sezze è stata sconvolta da una forte ondata emotiva e da un sentimento di amarezza e sgomento – scrivono -. Abbiamo vissuto questi giorni con i medesimi sentimenti e guidati dal senso di responsabilità ed amore per la nostra comunità”.

Fatti e funzioni, infatti, riguardano 2 anni fa e da tempo superati con atti compiuti dalla stessa amministrazione di Sezze, come il passaggio della gestione dei servizi cimiteriali alla SPL e l’affidamento ad altre posizioni organizzative della responsabilità del settore.

“Vogliamo ringraziare per il lavoro, l’impegno e la sensibilità dimostrata il Sindaco Sergio Di Raimo – continua la nota -, i nostri assessori, il Presidente del Consiglio Enzo Eramo, le nostre consigliere e i nostri consiglieri che, con un atto non dovuto e pur non essendo in alcun modo coinvolti nell’indagine, hanno rimesso il loro mandato. Sono persone la cui serietà nei comportamenti è dimostrata nei loro atti quotidiani e nella storia del loro percorso amministrativo, politico ed umano”.

I ringraziamenti continuano verso le consigliere e i consiglieri delle forze civiche di coalizione “che hanno condiviso con il PD questo percorso amministrativo nell’interesse della città. Il gesto delle dimissioni è un atto di apertura nei confronti di una comunità che ha bisogno di avviare una grande riflessione sulla sua identità e sui valori, che ha necessità di ritrovare serenità ed orgoglio. Un gesto che parte dalla consapevolezza di non poter portare avanti con la coesione, l’entusiasmo e la serenità necessaria il lavoro amministrativo e lo svolgimento del ruolo istituzionale”.

I rappresentanti locali del Partito Democratico tengono, inoltre, a sottolineare quanto siano state apprezzate le riflessioni che da più parti sono arrivate in questi giorni, finalizzate a un ragionamento articolato sullo stato e sul futuro della comunità di Sezze: “respingiamo invece alcuni beceri tentativi di strumentalizzazione e speculazione politica che forze ed esponenti esterni ed estranei alle vicende e ai sentimenti di Sezze stanno tentando di mettere in campo con modalità offensive e deplorevoli”.

E concludono: “A noi le strumentalizzazioni non interessano in queste ore così difficili, soprattutto da parte di chi non si è mai interessato alle sorti della città. Esprimiamo piena fiducia nell’operato della magistratura, a cui spetterà il compito di individuare le responsabilità. Il PD continuerà a lavorare con impegno e determinazione per il futuro di Sezze, con la consapevolezza delle grandi risorse, dei talenti e delle potenzialità che la città ha sempre dimostrato di avere”.