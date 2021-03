Come già trapelato questa mattina si è dimesso il presidente del Parco Nazionale del Circeo, Antonio Ricciardi. Ferma anche la nomina del direttore dopo che il ministero dell’Ambiente aveva sospeso l’atto con la nomina della terna di nomi per il ruolo.

Un momento difficile per l’Ente Parco, quindi, anche se le motivazioni delle ultime dimissioni dovrebbero essere “personali”, la notizia arriva anche dopo la bufera relativa alla gestione del problema dei daini in esubero, per i quali è in corso un programma di ridimensionamento che vede per molti la fine in aziende di allevamento.