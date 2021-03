di Katiuscia Laneri – Pur non ritenendosi in alcun modo colpevoli della bufera che si è abbattuta su Sezze in questi giorni, coinvolta nell’inchiesta dei servizi cimiteriali, i consiglieri Serafino Di Palma, della precedente amministrazione, e Paride Martella, si sono sentiti in dovere di fare chiarezza e dare risposte ai tanti quesiti posti da abitanti e gruppi di minoranza dell’attuale Consiglio Comunale: Chi doveva controllare? Chi è colpevole delle scelte di alcuni dipendenti posti a gestire i servizi cimiteriali? Perché i servizi cimiteriali non sono stati espletati dalla SPL pur avendone l’affidamento dal Comune? E i consiglieri di opposizione si sono mai posti in contrasto a tale situazione?

Per analizzare i fatti bisogna viaggiare indietro nel tempo fino all’anno 2015 quando, ancora sindaco Andrea Campoli, in Consiglio Comunale (presieduto dall’attuale primo cittadino Sergio Di Raimo) si discute sull’affidamento dei servizi cimiteriali alla SPL. Un affidamento molto approssimativo e generico, “non è chiaro, ad esempio, se il servizio di custodia cimiteriale deve restare al Comune ovvero affidato alla SPL. Può sembrare scontata quest’ultima ipotesi ma di fatto si fatica a capirlo”, raccontano Di Palma e Martella

Nasce un contrasto insanabile tra la maggioranza (che non vuole affrontare il problema) e l’opposizione che chiede di dover chiarire alcune questioni sui servizi da affidare alla SPL. In conclusione il presidente del Consiglio, Di Raimo, ritira il punto 2 all’ordine del giorno: “Affidamento servizi alla SPL”. Stessa sorte avrà nella riunione successiva e solo a novembre, dopo una accesa discussione si delibera l’affidamento alla SPL anche del servizio cimiteriale compresa la custodia notturna con contratto dal 23.12.2016 al 22.12.2021.

“Ebbene, affidata la custodia del cimitero alla SPL finalmente si è risolto il problema ? NO! – continuano i consiglieri -Inspiegabilmente, infatti, nonostante l’assegnazione dei servizi alla SPL con verbale di affidamento dei servizi cimiteriali del 10.01.2017 viene nominato il dipendente comunale Castaldi come custode ed incaricato della gestione dei servizi. Come è possibile?”.

Queste sono le motivazioni dell’ordine di servizio: “durante il primo mese dell’affidamento alla SPL, cioè fino al 23 febbraio 2017 garantisce (il custode nominato) l’affiancamento al personale della società affidataria nelle operazioni cimiteriali […] per consentire un graduale passaggio di consegne al dipendente preposto dalla società”.

“Considerato che, come dimostrano gli ultimi eventi, questo passaggio di consegne non c’è mai stato allora oggi sarebbe opportuno sapere il perché?” domandano Di Palma e Martella, “Sarebbe opportuno capire la posizione della SPL che doveva avere in affidamento il servizio di custodia. Perché i diversi presidenti che si sono avvicendati non hanno fatto nulla? Sarebbe opportuno comprendere perché nel consiglio comunale risultava importante affidare la custodia anche di notte quando questo compito doveva passare in gestione alla SPL ,di cui il Sindaco è socio di maggioranza?”

Il compito dell’attuale custode – dipendente comunale – sino ad oggi è stato quello di affiancamento, ausilio o di sostituzione dei servizi che doveva invece espletare la SPL.

“Abbiamo svolto il ruolo che compete a noi consiglieri di opposizione che non è certo quello di fare denunce in sede penale. E di certo non potevamo, non avendo conoscenza di quello che è invece emerso oggi e dopo mesi di indagini e intercettazioni dell’autorità che ringraziamo per l’egregio lavoro eseguito. Certo qualcosa non andava, ma su quello che abbiamo evidenziato sopra e su tutto quanto era a nostra conoscenza” affermano i consiglieri, assicurando che tutto il possibile è stato fatto con interrogazioni proposte dai consiglieri Di Palma, Brandolini (per la passata amministrazione) e Martella (per quella attuale) nonché da altri consiglieri di opposizione nel tempo.