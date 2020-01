Tanto tuonò che piovve e sul cimitero di Latina restano le richieste di Ipogeo nei confronti dei cittadini per il rinnovo delle concessioni.

A dicembre 2019 il Comune di Latina aveva annunciato, conclusa la fase ricognitiva del complesso rapporto contrattuale con la Ipogeo Latina Srl, di aver richiesto al concessionario di interrompere immediatamente ogni iniziativa nei confronti dei cittadini, anche in relazione alla decadenza anticipata delle concessioni, fino a quando non sarà riequilibrato il rapporto convenzionale.

Codici, a proposito dell’iniziativa del Comune, aveva espresso tutti i suoi dubbi sulla reale efficacia dell’iniziativa sottolineando come “chiedere di interrompere”, era ben diverso dal “disporre la cessazione” delle iniziative al gestore.

Alle dichiarazioni del sindaco erano seguite quelle del gruppo consiliare di maggioranza.

Latina bene comune, sottolineando come la responsabilità del caos concessioni fosse imputabile alle giunte precedenti, rivendicava che il cimitero di Latina è stato sempre sotto i riflettori dell’attuale amministrazione.

Il tutto aggiungendo: “è impensabile che sui servizi essenziali si attui una politica che non tenga conto della ricaduta che può avere sulla vita dei cittadini” ed, inoltre, che ciò valeva “in particolar modo per un servizio irrinunciabile come quello del cimitero, che coinvolge gli affetti e il dolore delle persone”.

Risultato, le perplessità espresse da Codici oggi vengono confermate dalle lettere, datate anche solo pochi giorni fa, che Ipogeo continua in maniera imperterrita ad inviare ai concessionari delle sepolture nel cimitero che gestisce e che continuano ad essere consegnate a Codici da cittadini ancor più delusi ed infuriati contro il Comune perché, in buona fede, avevano creduto che il problema delle estumulazioni precoci, rispetto alla originaria durata della concessione, fosse stato risolto.

“Chiedere – spiega Antonio Bottoni, responsabile provinciale di Codici – implica che da parte del destinatario ci sia una risposta: di accettazione, di non accettazione o persino una non risposta. In base a ciò che sta emergendo, siamo sempre più intenzionati a portare avanti la sua battaglia a difesa dei diritti dei concessionari delle sepolture ed, anzi, intensificherà le proprie iniziative, sia quelle già poste in essere, sia attivandone di ulteriori, già concordate con i numerosi cittadini che hanno dato fiducia alle azioni loro proposte. Se ne facciano una ragione tutti”.