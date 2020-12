Il cimitero comunale di Borgo Montello è segnato da condizioni precarie fatte di manutenzione carente, sia ordinaria che straordinaria.

Una situazione che si trascina da tempo, purtroppo senza che, nonostante i diversi appelli ad intervenire da parte dei cittadini, dei comitati e della politica, si sia fatto nulla per risolverla.

“L’aspetto più preoccupante – interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia, Andrea Marchiella – è la collocazione a terra di alcune bare, inevitabile per la mancanza di loculi: in corrispondenza delle salme si possono notare delle croci di legno che danno l’impressione di trovarsi in un cimitero di guerra! E’ una conseguenza dell’ampliamento più volte promesso ma mai avvenuto, ma anche di una gestione che lascia molto a desiderare”.

Alcuni cittadini hanno segnalato l’assenza di risposte certe dagli uffici in merito alle pratiche di sepoltura.

Si assiste puntualmente ad un rimpallo di responsabilità e difficilmente si riesce a conoscere con chiarezza l’iter procedurale.

“Per questo motivo chiedo una risposta scritta e dettagliata ai destinatari della mia interrogazione, ognuno per le proprie competenze: si indichino le ditte incaricate e gli uffici di riferimento, per fornire maggiori delucidazioni agli utenti, e si faccia chiarezza una volta per tutte sullo stato di attuazione dell’ampliamento previsto. Quella struttura è di importanza fondamentale per l’intera area nord del territorio comunale, i residenti meritano quantomeno delle spiegazioni!”.

In questo contesto si inserisce, quindi, la decisione di presentare un’interrogazione sulla gestione del cimitero di Borgo Montello al sindaco Damiano Coletta, al Segretario Generale Rosa Iovinella, al presidente del consiglio comunale Massimiliano Colazingari e al Responsabile del servizio decoro urbano, Micol Ayuso. A nome dell’intero gruppo consiliare Marchiella ha chiesto delle risposte a svariati interrogativi e su svariate carenze che da tempo caratterizzano la struttura, creando non pochi disagi ai cittadini.

“Esiste presso la struttura un registro dei reclami? E’ uno strumento fondamentale per le esigenze e le segnalazioni degli utenti, delle quali il Custode deve dare comunicazione all’amministrazione entro 24 ore. Lo prevede l’articolo 93 del regolamento di polizia mortuaria e non si potrebbe tollerare una simile dimenticanza. Chiedo rassicurazioni all’Ente e confido anche di ottenere una copia di eventuali contratti di affidamenti in essere e delle disposizioni di servizio emanate, nonché della corrispondenza tra gli uffici e delle determine e delibere riguardanti il complesso cimiteriale di Borgo Montello”.