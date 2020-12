Non c’è pace neanche per i defunti. Sono anni che il cimitero di Borgo Montello, oltre alle note problematiche legate a quello di Latina, è oggetto di disagi e negligenze che si ripercuotono solo sui cittadini.

Un’emergenza che, tra l’altro, ha effetti proprio su chi già sta vivendo un particolare momento di dolore ed è costretto a fare i conti con la mancanza di adeguati spazi dove seppellire i propri cari.

“Era febbraio 2019 quando l’amministrazione comunale, con delibera di giunta approvava il progetto di fattibilità per la realizzazione di 180 loculi al cimitero di Borgo Montello. Siamo a dicembre 2020 e rispetto a quest’opera non abbiamo ancora riscontro alcuno. Stiamo – spiega il portavoce comunale di Fratelli d’Italia, Gianluca Di Cocco – ricevendo costanti segnalazioni da parte dei residenti di Borgo Montello su questa storia. I lavori, per 215 mila euro non sono stati ancora eseguiti eppure la delibera della giunta Coletta è del febbraio dello scorso anno”.

Quello che chiedono, legittimamente, i cittadini di Borgo Montello alle prese da sempre con la situazione di degrado e di stallo che caratterizza il cimitero locale è una degna sepoltura per i propri cari.

“Comprendo che in mezzo c’è stato il Covid, ma siamo sempre oltre ogni possibile giustificazione di un ritardo. L’ampliamento del cimitero del Borgo deve essere una priorità per l’amministrazione comunale. Tante famiglie non sanno dove poter far riposare i loro cari e ritengo sia dovere di un ente pubblico dare risposte certe su questa vicenda. Come Fratelli d’Italia prepareremo una interrogazione all’assessore competente per scoprire quale sia la reale situazione ed i motivi dei ritardi nell’effettuazione dell’intervento”.