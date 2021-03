Il mondo del ciclismo Opes tenta la ripartenza, dopo una stagione di competizioni cancellate, e lo fa fissando il calendario competizioni 2021, con la speranza di una primavera che possa regalare nuove volate sotto un arco di arrivo.

La programmazione del Giro dell’Agro Pontino inizia nel mese di maggio. Il circuito ciclistico targato Opes animerà le domeniche degli appassionati delle due ruote fino al mese di ottobre, covid permettendo…

Il calendario aprirà la nuova stagione sportiva il prossimo 2 maggio, con il percorso organizzato proprio dall’Opes. Il 9 maggio si prosegue con la tappa curata dall’asd il Gatto & la Volpe ed ancora domenica 16 maggio con l’Asd Nettuno. Per concludere il mese, troviamo il 23 la tappa della Center Bike ed il 30 maggio la Veloteam Latina.

Giugno si aprirà con la sesta gara in calendario, mercoledì 2 (giorno festivo) con un’altra tappa Opes. A seguire il 6, il 20 ed il 27, le gare andranno in scena rispettivamente grazie all’organizzazione di Asd Drago On Bike, Asd Ciclistica Latina e Asd Team CMax.

Dopo un breve fermo nei mesi più caldi si torna su strada nel mese di settembre con la decima competizione in programma domenica 5, curata dalla Asd Astolfi. Ancora domenica 12 con l’Asd Terracina Cycling e chiude il mese il Team Nardecchia Montini che andrà in scena domenica 19.

Il giro terminerà ad ottobre, con le ultime tre gare domenicali in programma: il 3 con Peloso Team, il 10 con Asd Team CMax ed il 17 con l’Asd Fiormonti.

“Tutto il settore ha bisogno di riprendere le attività per lasciarsi alle spalle la scorsa stagione – commenta Michele Romaggioli responsabile del settore ciclismo di Opes. Con coraggio abbiamo ideato delle nuove date ed un calendario che ci auguriamo possa essere non solo una speranza per il mondo ciclistico territoriale, ma una ripartenza generale. Vogliamo essere ottimisti – prosegue – e cercare la strada per la ripresa, per riappropriarci nella massima sicurezza della quotidianità, della normalità e l’attitudine verso le nostre gare. La sicurezza e la salute di tutti i partecipanti del Giro dell’Agro Pontino sono la cosa più importante ed è per questo che lavoreremo al meglio per poter inaugurare secondo i protocolli la stagione 2021”.

A piccoli passi si pensa a risollevare le sorti dello sport in generale, così come sta succedendo per il settore ciclistico Opes che con 15 nuove tappe regala sogni e speranze agli amanti delle due ruote.

È possibile restare aggiornati seguendo i canali social dedicati agli eventi ciclistici 2021 su www.opeslatina.it, sulle pagine Facebook Opes Latina e Opes Ciclismo, su Instagram Opes Latina e girodellagropontino. Per ulteriori informazioni scrivere alla mail ufficiale ilgirodellagropontino@gmail.com.