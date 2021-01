Cani e gatti, randagi e non, sono in pericolo.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residente di via Melogrosso, a Sezze, dove questo pomeriggio è stato ritrovato cibo avvelenato.

A quanto sembra, poi, non sarebbe la prima volta.

Alcuni utenti su facebook hanno anche postato le foto col cibo per animali mischiato al micidiale veleno (vi risparmiamo, per rispetto delle vittime, quelle dei poveri gatti ormai defunti), che per altro non uccide all’istante, ma fa contorcere le povere bestiole dal dolore per ore.

Per tutti i residenti della zona, che hanno animali domestici, soprattutto gatti (per indole e capacità fisiche praticamente non ‘rinchiudibili’), il consiglio è di tenere bene sotto sorveglianza i propri amici pelosi e, magari, andare anche a farsi un giro a piedi per vedere di trovare, e rimuovere, altre polpettine avvelenate lasciate in giro per la zona.