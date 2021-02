Il mancato adeguamento alle norme antincendio ha causato, ieri, la chiusura, con ordinanza del sindaco di Latina, dell’Hotel Covid di Latina Scalo.

Il comune, che utilizzava parte della struttura per ospitare quei malati che, per qualche motivo, non possono passare la propria convalescenza a casa, si è subito attivato per individuare un’altra sede. Le sette persone ospitate hanno quindi dovuto lasciare le proprie stanze. Alcuni di loro sono stati trasferiti presso un hotel Covid di Roma, sulla Laurentina, gli altri sono tornati a casa.

La proprietà dell’Hotel non aveva ottemperato ad alcune prescrizioni in materia di antincendio, sia di natura tecnica che amministrativa.