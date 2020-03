“Questa mattina ci siamo riuniti con tutti i ministri ma ci siamo lasciati senza una decisione” sulle scuole.

Per questo far uscire la notizia e’ stata una cosa “completamente improvvida”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando a Palazzo Chigi.

C’e’ stato dunque “un approfondimento tecnico scientifico per avere tutti gli elementi di valutazione sulle scuole alla luce della crisi epidemiologica in corso” e la decisione e’ stata presa poco fa, ha spiegato il presidente del Consiglio.

“In queste ore c’è stata una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno scuole. Per il governo non è stata decisione semplice, abbiamo aspettato – spiega il ministro Azzolina – il parere del comitato tecnico-scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere e attività didattiche al di là della zone rossa a partire da domani fino al 15 marzo”.

Entro stasera la firma del decreto.