Senza dubbio uno dei provvedimenti più attesi da parte dei fedeli. E’ quello contenuto nel protocollo firmato oggi dal presidente della CEI, Cardinale Gualtiero Bassetti, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell’interno, Luciana Lamorgese

Il 18 maggio, quindi, si potrà tornare a messa. Molte le regole da seguire nell’interesse della salute di tutta la comunità.

Sarà possibile entrare in chiesa una persona alla volta, indossando la mascherina, non sarà possibile la presenza di alcun coro ma è stato dato il via libera a quella di un organista.

Il segno di pace resta vietato e il sacerdote dovrà indossare mascherina e guanti al momento della Comunione avendo cura di offrire l’ostia senza entrare in contatto con le mani dei fedeli.

Le acquasantiere restano vuote e sarà obbligatoria la disponibilità di igienizzanti all’ingresso.

Al parroco spetterà decidere quante persone possono entrare in chiesa in base alle dimensioni fondamentali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento stabilite in un metro frontale e laterale.

Il protocollo, inoltre, indica alcune misure da rispettare, riguardo l’accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche, l’igienizzazione dei locali e degli oggetti.

Non può accedere alla messa chi ha sintomi influenzali o una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo o ha avuto contatti nei giorni precedenti con malati di Covid 19.

Previsti posti riservati ai disabili per favorire la loro partecipazione.