Al netto di una stagione decisamente complicata per svariati fattori, la Champions League resta pur sempre il torneo per eccellenza, a livello europeo e probabilmente anche a livello mondiale. In Champions si sfidano le top squadre di tutta Europa; oltretutto ogni anno qualche squadra “inaspettata” riesce a sfoderare prestazioni incredibili, riuscendo contestualmente a stupire tutti e a guadagnare posizioni ai danni di altre contendenti ben più gettonate.

La competizione in Champions League è altissima, da sempre. Negli ultimi anni, alcune squadre sono arrivate vicine in più occasioni a vincere l’ambita coppa; altre squadre invece hanno sempre dimostrato di essere temibili per chiunque. Vediamo, dunque, chi avrà le maggiori possibilità di vincere la Champions, secondo i pronostici del sito Scommesse24.

Bayern Monaco

Se c’è una squadra definibile come autentica corazzata, quella è il Bayern Monaco. Un dato basta e avanza per suggerire quanto i bavaresi debbano far paura: con la vittoria recente del Mondiale per Club FIFA (vecchia Coppa Intercontinentale) la squadra guidata da Hans-Dieter Flick è riuscita a vincere tutte e 6 le competizioni possibili. Inclusa, ovviamente, la scorsa Champions League. Un record che in precedenza apparteneva al Barcellona di Pep Guardiola, una squadra a dir poco marziana.

Allo stato attuale delle cose i bavaresi rappresentano ancora una volta una delle squadre in assoluto favorite per la vittoria finale, anzi, forse la favorita per eccellenza. Grazie ad un gioco spumeggiante, fatto per lo più di giocatori giovani e di qualche innesto di esperienza, il Bayern è la squadra da battere, che farebbe paura a qualsiasi allenatore.

PSG

La vittoria recente, molto pesante, ai danni del Barcellona deve ricordare a tutti che il PSG rappresenta una seria minaccia per ogni squadra in Champions League. Vero, il Barcellona di oggi è un lontano parente dei Blaugrana visti fino a qualche anno fa; resta però una squadra di caratura piuttosto grossa, senz’altro non facile da battere. Dovremmo anzi dire che il PSG ha dato l’impressione di poter battere con facilità chiunque, anche le squadre più ostiche.

Sono tanti i giocatori fenomenali che militano nella squadra francese. Tre nomi su tutti, però, sono emersi in questi giorni: quelli italiani di Marco Verratti e Moise Kean, rispettivamente un regista illuminante e un attaccante che ha trovato nuova linfa nella capitale francese, e soprattutto Kylian Mbappé. Per quest’ultimo le parole si sprecano: c’è ben poco da dire, se non che il mondo si trova dinanzi al fenomeno del futuro. Alla sua età, all’attivo ha già più gol sia di Cristiano Ronaldo, sia di Lionel Messi a suo tempo. Un giocatore fuori dal comune, che potrebbe aiutare i parigini a vincere la Champions League.

Manchester City

La terza e ultima candidata che segnaliamo è senz’altro il Manchester City. Parliamo ancora di Guardiola, un allenatore che nel corso degli anni ha dimostrato tutte le proprie qualità, dapprima al Barcellona e poi al Bayern Monaco. Anche a Manchester, sponda Citizens, Pep sta dando sfoggio di tutte le proprie abilità da manager.

C’è da dire che la squadra ovviamente presenta un tasso tecnico incredibilmente elevato, e ciò porterà il City ad arrivare quasi sicuramente almeno in semifinale della competizione. E’ verosimile che, dopo le annate precedenti complicate, Guardiola potrà riuscire a strappare la tanto agognata vittoria.