Vertice dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil della provincia di Latina per discutere e contribuire a mettere a punto un nuovo modello di sviluppo capace di far fronte alle esigenze di cittadini, lavoratori ed imprese in una fase di estrema fragilità come quella che si sta affrontando.

La crisi incide ed inciderà su tutti i comparti produttivi che in passato hanno determinato i fattori di crescita dell’economia pontina tra cui anche settori apparentemente più solidi quali il chimico/farmaceutico o il settore agroalimentare su cui pesa, a fronte di tantissime aziende sane e che operano nela legalità, lo spettro del caporalato e del lavoro nero.

“In sintesi – spiegano i segretari generali Anselmo Briganti, Roberto Cecere e Luigi Garullo – ci saranno inevitabili contraccolpi negativi, almeno nel breve periodo che influiranno anche sulla tradizionale leva dell’export che pure negli ultimi anni registrava performance non disprezzabili anche nella nostra provincia”.

Se i dati epidemiologi possono far ritenere l’emergenza sanitaria avviata ad un regime meno dirompente, pur con le dovute cautele, si ritiene necessario iniziare a guardare oltre e creare le condizioni di sviluppo e crescita necessarie alle aree Pontine.

“Da questa crisi si può uscire in due modi: tornare alle vecchie abitudini, riproporre tutti i difetti strutturali del sistema economico-sociale pontino. Oppure cogliere l’occasione e ripensare al modello di sviluppo della nostra provincia. Siamo convinti che la seconda opzione sia la strada da percorrere e l’opportunità da non perdere. I danni sono stati profondi e devastanti e ne potremo valutare appieno l’impatto solo quando cesserà il divieto di licenziamento e termineranno gli ammortizzatori sociali straordinari”.

Arriveranno risorse finanziarie provenienti dall’Europa o dallo Stato e sarà determinante la capacità delle Regioni e dei Comuni di mettere a frutto i finanziamenti per risolvere problemi strutturali antichi e mai affrontati in maniera sistematica.

“Noi pensiamo ad un piano organico e condiviso di rilancio dell’economia e dell’occupazione, ad interventi più robusti e articolati che garantiscano tenuta e coesione sociale, ma anche ad una rimodulazione dei tributi locali a beneficio di cittadini, pensionati, lavoratori e imprese in troppi comuni, infatti, l’aliquota IMU che grava sugli immobili ad uso commerciale e produttivo, ad esempio, è fissata al massimo consentito. Occorre anche pensare subito ad un piano di interventi decisivi per la sanità pubblica sia in ambito ospedaliero che investendo su una medicina del territorio più capillare ed efficace permetta di recuperare i vuoti creatisi dalla chiusura di troppi nosocomi e di contro la non apertura di centri di primo intervento e case della salute”.

Nuove politiche sociali debbono essere poste in atto per garantire l’universalità dei servizi.

“Le idee non ci mancano – continuano Briganti, Cecere e Garullo – si può ad esempio far leva da subito sui siti industriali dismessi presenti sui territori di molti Comuni pontini, ma è necessario però che le amministrazioni comunali procedano a deliberare sull’assegnazione delle aree interessate ai Consorzi industriali, come esplicitamente previsto dalle norme regionali. Sempre nell’ottica dei siti dismessi, può essere individuato il sito adatto ad ospitare un incubatore di imprese artigiane diventando un possibile volano di sviluppo per il settore artigiano, con tante imprese che potrebbero mettere a fattor comune tecnologia e attrezzature”.

Occorre ancora pensare ad un sistema di incentivi locali capace di garantire le attività esistenti ed attrarre nuovi investimenti produttivi.

“Dobbiamo stimolare lo sviluppo delle potenzialità delle aree interne coniugando innovazione con tradizione. Un banco di prova sarà sin da subito dimostrare di essere in grado di intercettare e valorizzare le risorse messe a disposizione dalla UE con i Fondi strutturali stanziati 2021/2027, addirittura raddoppiati rispetto la passata disponibilità. Ma per fare questo è necessaria una “regia unica” che metta insieme parti sociali e istituzioni, costruendo una vera e propria “task force per l’economia e il lavoro. Noi lavoreremo da subito per realizzare le proposte di Cgil, Cisl e Uil, ma se non coglieremo in tempi rapidi segnali concreti da parte delle istituzioni – avvertono i segretari generali – saremo pronti ad assumere le decisioni conseguenti”.