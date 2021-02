Per l’incidente aereo che costò la vita a Umberto Bersani e Antonio Belcastro, precipitati con un Cessna sull’Appia, è stato autorizzata la citazione dell’Enac quale responsabile civile. Lo ha deciso ieri il giudice per l’udienza preliminare Pierpaolo Bortone, nel procedimento che vede indagati il vicedirettore dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile), la responsabile della Direzione aeroportuale Lazio, e il responsabile della Direzione regolazione personale operazioni di volo. Indagata anche la responsabile del centro di volo. La richiesta è stata presentata dall’avvocato Simone Rinaldi che assiste alcuni familiari delle vittime.

Gli indagati non avrebbero svolto, secondo il sostituto procuratore Simona Gentile, le dovute verifiche sulla pista dal quale l’areo era decollato.

Questo comporta che anche se uno solo degli indagati fosse condannato in un evenetuale proceso l’Enac sarebbe responsabile e contribuirebbe in solido al risarcimento delle parti civili.

Nell’altro procedimento in corso per la stessa vicenda, sono invece imputati gli altri due paracadutisti che erano a bordo del Cessna: Gianfranco Casali e Alberto De Santis, accusati di favoreggiamento.

L’udienza per i responsabili Enac è stata rinviata al prossimo 21 maggio.