Il tribunale del Riesame ha concesso a 4 arrestati nell’ambito dell’operazione Certificato pazzo gli arresti domiciliari.

Si tratta dell’avvocato Stefania Di Biagio, delle presunte intermediarie Tania Pannone e Silvana Centra e di Antonio Di Fulvio.

Tornano a casa, quindi, ma a loro carico restano i reati ipotizzati dalla Procura di Latina in seguito all’inchiesta del Nas del capoluogo e di Roma.

Sono accusati, a vario titolo, di corruzione, falso ideologico, interruzione di pubblico servizio, truffa ai danni dello Stato e false attestazioni e certificazioni.

Antonio Quadrino, lo psichiatra che avrebbe “venduto” i certificati falsi in tutta Fondi e anche fuori provincia, ha rinunciato a discutere il ricorso al Riesame per chiedere come gli altri una misura meno afflittiva, o la scarcerazione.

Non ha scelto questa via neanche Massimiliano Del Vecchio.

Gli altri restano in carcere.