Non ripetere gli errori del passato.

Parte da questo assunto il dialogo e il confronto tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia per arrivare alla scelta di un candidato sindaco unitario e ad una coalizone di centrodestra capace di lavorare ad un programma condiviso.

Gli incontri si stanno succedendo sia all’interno che tra i vertici dei singoli partiti. L’obiettivo è non arrivare “lunghi” con l’ufficializzazione della scelta di chi avrà l’onere e l’onore di scendere in campo per riportare la coalizione alla guida di Latina.

Una sfida non semplicissima che passa per il rinnovamento dei candidati ma anche da una attenta riflessione da cui partire per non ripetere gli errori del passato.

Se la Lega quindi apre Fratelli d’Italia, dopo le dichiarazioni del vice coordinatore regionale, Enrico Tiero, conferma la disponibilità a trovare una sintesi unitaria per voce del leader provinciale a Latina, Nicola Calandrini.

“Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Claudio Durigon che ha mostrato la volontà della Lega di avere un centrodestra unito alle elezioni comunali di Latina del 2021.

Fratelli d’Italia è aperto al dialogo, siamo pronti al confronto, senza veti né pregiudizi.

È nostro preciso obiettivo non ripetere gli errori del passato. Cinque anni fa venivamo da turbolenze che ci hanno costretto a prendere strade diverse alle elezioni amministrative, e abbiamo regalato la città a Coletta”.

Proprio nel 2016, infatti, la scomposizione della compagine di centrodestra aveva innescato un doppio meccanismo.

Da una parte la volontà dei cittadini di voltare pagina rispetto ai partiti tradizionalmente intesi.

Dall’altro a scegliere chi, come Damiano Coletta, si presentava alla città come esule da qualsiasi appartenenza partitica almeno sul piano formale.

“Oggi dobbiamo impedire che tutto ciò che si ripeta e dobbiamo restituire al centrodestra una città che nel centrodestra si riconosce. Sono certo che questo obiettivo sia ampiamente condiviso anche da Lega e Forza Italia. Dalla riunione dei nostri leader nazionali nei giorni scorsi abbiamo avuto un’indicazione chiara – conclude Calandrini – sulle caratteristiche del candidato sindaco. Personalmente il dibattito tra candidato civico o politico non mi appassiona: dobbiamo mettere al centro Latina e le sue esigenze. Troveremo la sintesi sulla persona migliore e lo faremo in breve tempo”.

Proprio sull’antitesi tra la scelta di un candidato sindaco appartenente al mondo della politica piuttosto che ad un esponente della cosiddetta società civile si gioca però lesito di una sfida non irrilevante: la capacità della politica di riappropriarsi di un ruolo a cui sembra aver abdicato da tempo che è quello di formare e rendere competitiva una nuova classe dirigente.