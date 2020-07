“Questo è il momento di far prevalere il senso di responsabilità da parte della classe dirigente del centrodestra della provincia di Latina e mettere in campo un’alleanza di tutte le forze politiche superando i personalismi e predisponendo progetti condivisi per tutte le realtà chiamate al rinnovo delle amministrazioni comunali”.

Queste le parole con cui il vice portavoce regionale di Fratelli d’Italia Enrico Tiero, interviene dopo una giornata in cui i rapporti tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sembravano essere pronti a mettere a ferro e fuoco il territorio.

“E’ vero che ci sono stati accordi locali a macchia di leopardo, come a Gaeta dove c’è una maggioranza con sindaco forzista sostenuto anche da alcuni esponenti del Partito democratico – spiega Tiero – ma ritengo che trovare dei pretesti per non dare vita ad una alleanza che è naturale tra le forze del centrodestra a Terracina come a Fondi sia obiettivamente controproducente”.

Parole dirette al leader di Forza Italia, Claudio Fazzone che ieri, in risposta alle accuse mosse da Nicola Procaccini in merito alle alleanze condivise con il Pd aveva rammentato come di quegli accordi facesse parte anche il partito della Meloni.

“Cosa ben diversa è la situazione della Provincia dove, in virtù della legge Delrio è stato necessario privilegiare un accordo istituzionale aperto a tutte le forze politiche e alle formazioni civiche per il bene del territorio. A tale accordo hanno aderito Forza Italia, Partito democratico e Fratelli d’Italia che stanno amministrando l’ente con spirito di condivisione dei progetti visto che la quasi totalità degli atti è adottato all’unanimità dal Consiglio, quindi dai rappresentanti di tutte le formazioni politiche e civiche presenti”.

“Adesso è necessario superare le polemiche e eventuali dissapori personali – conclude Tiero – ripartendo dai programmi con l’obiettivo di vincere le elezioni uniti. La mancata soluzione, oggi, di questi dissapori potrebbe incidere negativamente sul futuro non solo del centrodestra ma delle amministrazioni chiamate al voto. Ho quindi intenzione di farmi personalmente promotore di un incontro aperto a tutti i rappresentanti provinciali del centro destra per affrontare con loro, di persona questa volta e non attraverso comunicati stampa o dichiarazioni sui social, la situazione contando su una convinzione: sono molte di più le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci dividono”.