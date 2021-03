di Katiuscia Laneri

I consiglieri comunali di centrodestra e Gruppo Misto si oppongono alla decisione di affidare la presidenza del collegio dei revisore dei conti del Comune di Latina a Barbara Sarubbo.

“Con la nomina dei revisori dei conti e l’indicazione, per la presidenza, della dottoressa Barbara Sarubbo, si è evidentemente completato l’accordo politico tra Latina Bene Comune e Partito democratico”, è quanto affermano in una nota i consiglieri di opposizione.

La condizione si deve al legame di parentela tra il referente PD ora nel collegio dei revisori del Comune di Latina, e l’ex consigliere comunale Omar Sarubbo, oggi responsabile di segreteria dell’assessorato Agricoltura e Ambiente in Regione Lazio.

“Per Damiano Coletta e Lbc la trasparenza e l’equità funzionano a fasi alterne – scrivono i consiglieri comunali -, di solito sono sospese quando accontentano i loro interessi”.

Per l’opposizione, infatti, la maggioranza poteva compiere altre scelte, più trasparenti, come proposto in Consiglio dalla stessa minoranza.

“Invece ha deciso di connotare la nomina del presidente come un chiaro segnale politico. Latina Bene Comune e Partito democratico sono pronte, come è evidente, a spartirsi le poltrone e il potere in questo ultimo scampolo di consiliatura”.

“Coletta e Lbc hanno ormai dato il benvenuto al Partito Democratico in maggioranza, adottando i metodi della cosiddetta vecchia politica, crediamo sia solo la prima cambiale politica che Latina Bene Comune ha firmato per accontentare il nuovo alleato” concludono i consiglieri.