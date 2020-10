Fare sintesi sui programmi e trovare massima condivisione per arrivare ad un candidato sindaco che possa essere elemento di rottura rispetto al passato ma anche fonte di equilibrio verso il futuro.

Questo il percorso che i partiti del centrodestra devono seguire per arrivare entro la metà di novembre alla definizione di un nome che possa traghettarli verso le amministrative del 2021 e in una ampagna elettorale che si prospetta tutt’altro che semplice.

Latina, come storicamente dimostrato, non è un caso a se stante. La seconda città del Lazio è stata sempre sul tavolo delle trattative interne con le elezioni della Capitale e della Regione.

Questa volta non sarà un’eccezione. A Roma il dibattito si infiamma e la possibilità che a guidare una possibile coalizione possa essere Fratelli d’Italia si fa sempre più concreta.

Questo significa che per Latina e per il Lazio, ma non prima del 2023 considerate le ultime dichiarazioni di un granitico Zingaretti, resterebbero sul campo le opzioni Lega e Forza Italia.

I vertici nazionali non sembrano essere intenzionati ad intervenire, per il momento, lasciando ai territori la possibilità di confrontarsi ed esprimere posizione e ipotesi di candidature che siano il più possibile rispodnenti agli umori dei cittadini ma anche alle esigenze di rilancio della città.

Tranne qualche mal di pancia l’opzione candidatura esterna, che di norma viene calata quando non si trova la quadra tra i partiti, sarebbe stata scartata.

Il candidato sindaco deve essere un politico, espressione della classe dirigente, con un’esperienza amministrativa e la capacità di impostare un dialogo con tutti i partiti della coalizione.

Un identikit sui cui non si intende cedere di un passo almeno per ora. Su tutto pesa l’esigenza di fare presto anche per evitare di dare ai vertici nazionali l’alibi di dover intervenire ed imporre una candidatura diversa da quella ipotizzata per conciliare le posizioni ed evitare spaccature che il centrodestra, forse proprio a partire da latina, non può permettersi.

Certo è che non si dovrà trattare di una coalizione creata solo sull’altare del risultato elettorale ma che dovrà essere in grado soprattutto di governare con stabilità e rigore se si vuole davvero dare una possibilità di sviluppo e rinascita a Latina, ai suoi cittadini e a quello che resta del suo tessuto economico.