di Katiuscia Laneri – Il Centro Erre-D di Latina garantisce da anni servizi di riabilitazione neuropsicomotoria che sono di fondamentale importanza per gli utenti ma, come ha fatto notare anche Striscia la Notizia, versa in totale crisi.

Da sola struttura garantisce terapie per 360 pazienti dei quali il 90% minorenni. Di questi, normalmente un terzo vengono seguiti a domicilio, mentre gli altri con prestazioni ambulatoriali, contando 76 lavoratori tra medici, specialisti e personale amministrativo. I pazienti che si rivolgono a strutture come queste soffrono gravi disturbi neurologici e disturbi dello spettro autistico. Per questo il centro assicura anche un sostegno concreto per le famiglie, oltre ad avere affiancato il mondo della scuola nella formazione degli insegnanti di sostegno.

Gimmy Ghione ha intervistato alcuni di loro che, per mancanza di fondi, non possono da dicembre continuare il loro percorso all’interno del centro. Il giornalista è poi entrato nel centro per ascoltare il responsabile prima di spostarsi in Regione per chiedere chiarimenti e farsi strappare una promessa.

“Tuttavia, a causa di un cortocircuito tra Asl di Latina e Regione Lazio c’è un pesante disallineamento tra prestazioni erogate e servizi effettivamente rimborsati alla struttura” fa notare il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Angelo Tripodi, che prosegue: ”Continuando di questo passo si rischia la chiusura di un punto di riferimento per il territorio, con conseguenze gravissime per la tutela della salute dei cittadini oltre che per i lavoratori interessati”.

“Bisogna scongiurare – ribadisce – che avvenga anche in altri centri, essenziali per soggetti con disabilità e di portatori di handicap permanenti e temporanei”.

Sono oltre 100 gli esclusi che attendono dalla Regione Lazio i fondi necessari a coprire le spese.

A lanciare l’allarme fu Vincenzo Pagano, rappresentante legale del centro di riabilitazione Erre-D che da vent’anni opera a Latina nella sede di via dei Piceni: “Ma siamo sempre stati discriminati – spiega il direttore della struttura -, abbiamo sempre lavorato in extra budget, in attesa che le risorse venissero stabilizzate. Se da un lato l’Asl di Latina autorizza un determinato numero di progetti di riabilitazione, dall’altro lato la Regione non garantisce la copertura necessaria. Se finora abbiamo retto, quest’anno le prospettive sono catastrofiche. A fronte di una domanda crescente, lo diciamo con rammarico perché vuol dire che ci sono tanti bambini bisognosi di terapie, l’Azienda Sanitaria Locale prevede una spesa di circa tre milioni di euro solo per il nostro centro. Mentre la Regione Lazio ha intenzione di stanziare appena 500.000 euro da suddividere tra tutte le strutture che si trovano in provincia, tre in tutto compresa la nostra”.

Per questo il capogruppo del Carroccio ha presentato una mozione che è stata approvata a maggioranza e che ora impegna la giunta Zingaretti ad intervenire provvedendo al rinnovo delle convenzioni e dei finanziamenti necessari a garantire il diritto alla salute dei pazienti e al contempo a preservare livello occupazionale.