Per un investimento di 270 milioni di euro ed un tempo stimato di sette anni sarà smantellata la più vecchia centrale nucleare italiana, quella di Borgo Sabotino a Latina.

L’ispettorato sulla sicurezza nucleare Isin ha espresso parere positivo al progetto presentato dalla Sogin, la spa pubblica che gestisce l’eredità atomica, e di conseguenza il ministero dello Sviluppo economico ha emanato il decreto che autorizza i lavori di disattivazione dell’impianto.

“È passato sotto il silenzio generale della politica e delle istituzioni locali quanto deciso lo scorso fine maggio a livello nazionale e che avrà certamente ricadute sul nostro comune. Un processo in cui non mi pare sia stato coinvolto in alcun modo il comune di Latina che già in questi ultimi mesi – spiega l’ex sindaco di Latina, Vincenzo Zaccheo – ha visto la nostra città costretta ad attendere chissà quanto prima di poter accedere al totale del ristoro nucleare, a differenza di altri Comuni limitrofi che saggiamente avevano aderito al ricorso dell’Ancin”.

Le procedure sono state approvate dal Ministero dello sviluppo economico, su parere dell’Autorità di sicurezza nucleare (ISIN) e delle altre Istituzioni competenti, e sono contenute nel relativo decreto.

Le principali attività previste riguardano lo smantellamento dei sei boiler, per un peso complessivo di oltre 3.600 tonnellate, e l’abbassamento dell’altezza dell’edificio reattore da 53 a 38 metri, che modificherà lo skyline del sito.

Saranno, inoltre, smantellati edifici e impianti ausiliari. Tali operazioni vanno ad aggiungersi a quelle già realizzate o in corso nell’impianto.

“Senza volte rientrare nel merito di quella vicenda che a mio parere rimane una ferita aperta per la nostra città, oggi è importante sottolineare invece come sia stata autorizzata la sola Fase Uno dello smantellamento e dunque la grafite radioattiva rimarrà a Latina in un edificio temporaneo – continua Zaccheo – sul luogo dell’attuale reattore in attesa che il Governo individui il fantomatico deposito nazionale. Un’altra beffa dunque per la nostra città dal momento che esiste il rischio concreto che di rinvio in rinvio la permanenza della grafite radioattiva del vecchio reattore rimanga sul territorio del nostro comune per i decenni a venire”.

Tutto ciò senza che, secondo Zaccheo, nessuno in questi anni si sia preoccupato di trattare con Sogin un adeguato ristoro per questa ennesima servitù che sembra profilarsi nel prossimo futuro.

“Durante la mia amministrazione opposi un fermo rifiuto a Sogin quando manifesto la volontà di costruire l’edificio dove dovrebbero essere ospitate le barre di grafite. Un rifiuto che dette al Conune di Latina la possibilità di trattare opere di ristoro e tutta una serie di interventi a vantaggio della nostra comunità tra cui anche la cessione dell’area prospiciente alla marina su cui avrebbe dovuto sorgere il porto di Foceverde che ricordo essere stato inserito proprio da Zingaretti nel piano dei porti della Regione Lazio. Oggi invece – conclude Zaccheo – pare che nessuna voce si levi da questa amministrazione a difesa del nostro territorio”.