di Daniela Pesoli – Accade nella parrocchia di San Francesco a Fondi, dove si è verificato un danno strutturale probabilmente causato dal maltempo dei giorni scorsi.

Una parte del tetto è stata messa subito in sicurezza per evitare ulteriori rischi, ma è necessario riparare totalmente la parte crollata.

“Purtroppo – spiega padre Massimiliano dei Frati minori – la spesa per ripararlo non è alla nostra portata. Per questo motivo, la comunità francescana lancia un appello all’intera cittadinanza, ed in particolar modo alle istituzioni, ad un gesto di solidarietà verso una parrocchia che da anni è un punto di riferimento di giovani e meno giovani”.

Una richiesta di fondi che i frati lanciano nel ricordo di padre Alessio Falanga che, insieme ai confratelli, riuscì a ristrutturare la chiesa che era completamente abbandonata ed il suo convento.