di Katiuscia Laneri

Cristina Scappaticci, Paolo Marini e Luciano Cianfrocca affiancheranno il presidente Giovanni Acampora, ai vertici della Camera di Commercio Frosinone Latina per il prossimo quinquennio. L’elezione è avvenuta quest’oggi, in occasione della riunione della Giunta camerale, nel corso della quale è stato, inoltre, attribuito il ruolo di vicepresidente vicario a Cristina Scappaticci.

Con questo passaggio si completa la formazione della squadra di governo alla guida del super ente nato dalla fusione di due Camere di Commercio, nonostante la morsa della pandemia sul tessuto sociale ed economico del Lazio Sud, la necessità di innovare e incentivare gli investimenti. Mesi difficili che si è trovato ad affrontare Giovanni Acampora come primo presidente della Camera di Commercio unitaria tra Latina e Frosinone.

“L’elezione dei vicepresidenti è avvenuta all’unanimità a dimostrazione dello spirito di unità che anima fin dai primi passi il nostro gruppo di lavoro – spiega Acampora in una nota -. Tutti i componenti della governance hanno già dimostrato in questi primi mesi di attività una grande maturità e sono certo che queste attribuzioni, che sono state unanimemente condivise, non possano che giovare all’attività della Camera. Debbo ringraziare singolarmente ognuno di loro per lo spirito di squadra dimostrato – Continua Acampora in un una nota -. Ma un particolare ringraziamento va a Guido D’Amico che in questo percorso mi è stato vicino fin dall’inizio, condividendo senza alcuna indecisione e pregiudiziale, ma con grande abnegazione e senso di responsabilità l’idea di una gestione partecipata e inclusiva, che preveda scelte condivise al di là dei ruoli sia per il presente che per il futuro. Sono certo che metterà a disposizione di tutti la sua grande esperienza”.

Si è, inoltre, provveduto a definire le attribuzioni di ogni membro della Giunta camerale conferendo loro funzioni specifiche quali riferimenti di lavoro: Guido D’Amico per il turismo termale, l’economia green e circolare, i rapporti con l’Azienda speciale; a Luciano Cianfrocca la logistica e i trasporti; a Cosimo Peduto va la delega per i rapporti con i Consorzi industriali; a Paolo Marini per le infrastrutture, i rapporti con il sistema universitario e la ricerca scientifica, a Cristina Scappaticci l’agricoltura; a Giovanni Proia artigianato e PMI; mentre a Salvatore Di Cecca sono stati affidati i rapporti con gli organi collegiali camerali.

Il Presidente provvederà, inoltre, a conferire delega all’Azienda speciale attribuendola al presidente Luigi Niccolini.

“Ora siamo definitivamente pronti ad affrontare le nuove sfide che ci attendono, forti e coesi come dobbiamo necessariamente essere oggi. Il valore aggiunto è soprattutto questo” conclude Acampora.

