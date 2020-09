Aprilia è tra le città in provincia di Latina con il maggior numero di contagi registrati da inizio pandemia sta ancora affrontando una piena emergenza.

A distanza di poche ore sono diventate due le palestre chiuse in via precauzionale ed in cui sono state avviate tutte e procedure e sanificazioni del caso.

La prima è stata la palestra Sensazione a cui ha fatto seguito la B. Strong dove sono stati rilevati casi di contatto con persone positive al coronavirus.

In entrambe le strutture si sono avuti contatti con due positivi.

Nel caso della B. Strong, come sottolineato dalla stessa palestra, il contatto è avvenuto all’esterno della struttura.

“In seguito alla ricezione della comunicazione di positività al Covid-19 abbiamo ritenuto opportuno chiudere la B.Strong in via precauzionale a tutela di tutti, provvedendo immediatamente a segnalare alla Asl di Latina l’accaduto e a sanificare i nostri locali. Sono quindi state messe in atto tutte le procedure. La Asl – spiegano – in questi giorni sta contattando tempestivamente le persone coinvolte, grazie al nostro protocollo di contact tracing. In data odierna la stessa Asl ha effettuato i regolari controlli in struttura e appurato che sono state messe in atto tutte le procedure previste dalla legge! Siamo ora in attesa di ricevere la comunicazione sulla data in cui potremo riaprire il centro!”.