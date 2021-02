Si cercano bambini per il nuovo film di Emanuele Crialese, prodotto da Wildside nel quale reciterà anche Penelope Cruz. La Latina Film Commission deve trovare una ragazzina tra i 10 e i 13 anni, un bambino tra gli 8 e gli 11 anni e una bambina tra i 6 e i 9 anni.

Il provino consisterà in una breve videointervista e non è richiesta alcuna esperienza cinematografica pregressa.

I casting si svolgeranno in collaborazione con la Latina Film Commission, presso la sede di Latina in Expo Latina, (Ex Rossi Sud), Strada Statale 156 dei Monti Lepini, 04100 Latina, nei giorni 1 e 2 marzo 2021 dalle 14.30 alle 18.

Per partecipare è necessario presentarsi con la liberatoria scaricabile al seguente link alla voce “Minore in presenza liberatoria”: https://www.wildside.it/casting-immensita/

Dovrà essere compilata e firmata da entrambi i genitori o da chi fa le veci del minore interessato e consegnata al momento del casting.