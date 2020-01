Il comune di Castelforte è stato selezionato da Poste Italiane, unico nell’area pontina, per realizzare iniziative commemorative in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il progetto, che in Italia coinvolge 70 comuni, è promosso dal Ministro per i beni e attività culturali Dario Franceschini e prevede una serie di eventi per celebrare l’opera e la figura del poeta fiorentino con il contributo di Poste Italiane.

L’iniziativa è stata presentata nella sala Spadolini del Ministero ai beni e attività culturali alla presenza di Franceschini, dell’amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, e degli amministratori dei comuni selezionati perché ritenuti silenziosi custodi di un legame letterario, affettivo ed artistico con il sommo poeta.

Per il comune di Castelforte era presente assessore Luigi Tucciarone.

“Esprimo con piacere – ha detto l’amministratore – i ringraziamenti a Poste Italiane per aver selezionato il comune di Castelforte, inserito in questa importante e meritevole iniziativa che si riallaccia al tema del turismo culturale, il quale assume sempre maggior rilievo nel contesto odierno, quale alternativa al turismo costiero”.