di Daniela Pesoli – Vertice sulle terme di Suio in vista della nuova stagione turistica, al Comune di Castelforte, per affrontare temi quali la strada provinciale 125 attualmente chiusa al traffico per una frana, l’impianto di videosorveglianza, la fibra ottica e il programma degli eventi.

Presenti il sindaco Giancarlo Cardillo, il presidente del consiglio comunale Alessandro Ciorra, l’assessore Ferdinando Orlandi, il delegato all’urbanistica Fiorenzo Petruccelli, il presidente della federazione operatori di Suio Terme Dalidà Santamaria e il responsabile dell’Astral Roberto De Angelis.

L’Astral ha assicurato che entro fine marzo sarà possibile riaprire la strada provinciale 125 che collega la Valle dei Santi e il Molise, permettendo ai fruitori delle terme provenienti da quella area di raggiungerle in sicurezza.

“Abbiamo inoltre informato – ha detto il sindaco dopo la riunione – che la videosorveglianza, in fase di avanzata realizzazione, avrà grande attenzione per la sicurezza anche dell’area termale, soprattutto, nel monitoraggio degli ingressi nel territorio comunale”.

Circa la fibra ottica, Cardillo ha ricordato che ha già raggiunto l’area termale e che sarà estesa fino a coprire tutte le strutture esistenti.

“Sono anche soddisfatto – ha aggiunto il sindaco – perché abbiamo deciso di allestire insieme un adeguato programma di eventi estivi nell’area del Giardino Belvedere. L’area termale ha bisogno, infatti, anche di una vitalità d’insieme che offra alle migliaia di fruitori spazi e iniziative che accompagnino il tempo libero. Su questo lavoreremo insieme. Tutto ciò – ha concluso Cardillo – è la migliore risposta che diamo alle sterili polemiche che animano le interrogazioni di questa minoranza. Interrogazioni, alcune delle quali, come l’ultima sui fondi del finanziamento del Centro polivalente a Suio, sembrano avere il solo fine di impedirne la realizzazione e, stranamente, mostra una conoscenza piuttosto particolare di dettagli relativi ad aspetti legati anche alle modalità di azione della gestione interna delle procedure dell’ente”.

Il presidente della federazione dei termalisti Dalidà Santamaria ha ringraziato l’amministrazione comunale per “l’impegno concreto che ha saputo mettere in campo indicando tempi certi e fatti verificabili attraverso i quali proseguire un cammino insieme per lo sviluppo della risorsa più importante esistente del territorio comunale”.