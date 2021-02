Dopo le proteste, le prese in giro social e le prese di posizione di alleati e avversari politici, arrivano anche le sanzioni.

La pausa pranzo ‘conviviale’ dell’assessore al comune di Latina, Francesco Castaldo, e degli impiegati dell’ufficio urbanistica e base di tiella ma non di mascherine e distanziamento, in una stanza per altro scarsamente arieggiata è costata ai trasgressori dei dettami dell’ultimo dpcm, anche dal punto divista economico.

Un precedente simile aveva coinvolto un consigliere comunale di Cisterna, ripreso, anche lui in video, ad una cerimonia in un ristorante. In quel caso scattarono sanzioni amministrative da parte delle forze dell’ordine. La norma dice che le sanzioni vanno da 400 a 1000 euro: “vengono valutate in base alle circostanze in cui avvengono i fatti e al numero di persone che hanno preso parte all’assembramento”.