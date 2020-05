”Centocinquantamila lavoratori del Lazio non hanno ricevuto un euro di cassa integrazione a causa del caos prodotto da Regione Lazio, Inps e Governo. Un mix di incompetenza e superficialità da parte di Pd e 5 Stelle che sta generando un dramma economico e sociale”.

Duro l’attacco della Lega rispetto a chi avrebbe dovuto assicurare un sussidio indispensabile alla sopravvivenza per intere famiglie che oggi si trovano sull’orlo del baratro.

Il tutto con il rischio che all’emergenza sanitaria, economica ed occupazionale si possa sommare ora anche quella sociale.

“La Lega ha denunciato settimane fa questo rischio che purtroppo si è puntualmente avverato. Per questo – spiegano il capogruppo, Angelo Tripodi, e i consiglieri della Lega, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese – avevamo presentato una serie di misure di buon senso per semplificare e velocizzare le procedure: presentazione delle domande on line all’Inps, con silenzio assenso in assenza di risposte entro 48 ore, accordo sindacale entro il mese della presentazione della domanda, pagamento al lavoratore dall’azienda con anticipo bancario garantito dallo Stato, utilizzo di FSE e Pon per integrare il compenso e fare attività di formazione”.

Tutte proposte inascoltate che hanno portato a questa situazione drammatica.

“Senza contare – concludono – il rimpallo di responsabilità per cercare di confondere le acque. Ma rimane il fatto che al Governo nazionale e della Regione Lazio ci sono sempre loro. Zingaretti è governatore del Lazio e segretario del Pd, il partito del Ministro dell’economia. Allora di cosa parlano? Chiedessero scusa ai cittadini del Lazio e di tutta Italia, e risolvessero questo caos”.