di Daniela Pesoli – Il 30enne di Formia ricoverato all’ospedale romano Spallanzani dovrà essere sottoposto ad altri test per escludere che sia stato contagiato dal coronavirus, anche se i primi esami fanno ben sperare.

E’ risultato infatti negativo il primo ciclo di accertamenti ai quali il 30enne, rientrato da Shangai dove studia a Formia una ventina di giorni fa, prima che fossero bloccati i voli, ma i controlli non sono terminati.

Il protocollo sanitario istituito sulla diffusione del virus proveniente dalla Cina prevede una serie di step e lo studente ha superato il primo. Gli esiti definitivi si dovrebbero conoscere a breve.

Come più volte sottolineato dai medici dello Spallanzani, questi ricoveri sono effettuati per motivi precauzionali quando si tratta di persone a rischio.

Lo studente di Formia è stato trasportato in ospedale quando ha accusato sintomi influenzali, non da sottovalutare vista la permanenza del giovane in Cina.