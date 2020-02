di Daniela Pesoli – Un 30enne di Formia è stato ricoverato ieri sera all’ospedale Spallanzani di Roma per essere sottoposto al test del coronavirus.

L’uomo è rientrato una ventina di giorni fa in Italia proveniente da Shangai, dove vive e lavora da tempo, e il ricovero è stato disposto quando ha accusato i primi sintomi di febbre e tosse.

Potrebbe essere una semplice influenza, ma per motivi precauzionali, visto che è rientrato da poco dalla Cina, è stato trasportato in ambulanza a Roma per eseguire tutti gli accertamenti del caso, come prevede il protocollo istituito per la diffusione del virus.

Ora si attendono gli esiti degli esami.