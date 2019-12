Si è conclusa così l’udienza preliminare sulla presunta lottizzazione abusiva Globo.

11 rinvii a giudizio e un’assoluzione.

Il giudice Pierpaolo Bortone ha assolto l’avvocato Maurizio Mansutti, difeso da Renato Archidiacono e Fusco, per non aver commesso il fatto per insufficienza di prove.

Lo stesso pubblico ministero, Giuseppe Miliano, che oggi ha discusso nell’aula del tribunale di Latina, aveva chiesto l’assoluzione per l’ex dirigente del Comune di Latina.

Il giudice, su richiesta del pm, ha rinviato a giudizio Giancarlo Piattella, amministratore unico della Mimosa Park beneficiaria dei titoli abilitativi, acquirente di fatto dell’intera proprietà, e Piero Piattella, quale direttore dei lavori, Giovanni Passariello, funzionario comunale, e dell’architetto Luca Baldini, all’epoca tecnico del Comune di Latina e istruttore della pratica del condono edilizio. E poi ancora Nicola Di Nicola, amministratore unico della Cosmo, l’architetto Fiorella Abbenda, e ancora Patrizia Marchetto, tecnico comunale e istruttore delle pratiche finalizzate al rilascio dei permessi a costruire; Stefano Gargano, funzionario comunale e firmatario di uno dei permessi a costruire; l’architetto Ventura Monti, all’epoca dirigente dell’Ufficio tecnico comunale; Luigi Paolelli funzionario firmatario di uno dei permessi a costruire e Roberto Bianconi, acquirente del sito dell’ex Seranflex.

Il processo inizierà il 20 febbraio 2020 davanti al giudice monocratico del tribunale di Latina, Valentini.