Il covid torna a far parlare di se a Sezze. A risultare positiva al tampone una donna, agente della polizia locale.

A quanto risulta dovrebbe essere una delle nuove assunte dall’ente e non risiedere nel comune setino. L’agente, una volta avuta la certezza della propria positività, ha immediatamente avvertito il comandante Caldarozzi che è intervenuto prendendo i provvedimenti del caso in tema di lotta al virus.

Quindi sono attualmente in quarantena cautelativa coloro, colleghi, che con la donna positiva, per altro asintomatica, avevano effettuato l’ultimo turno.

Sono cinque in tutto coloro che dovranno stare a casa il tempo necessario per essere negativizzati. Ovviamente i locali della sede della Polizia Locale in via Piagge Marine saranno sottoposti a sanificazione.

La drastica riduzione del personale costringerà gli agenti rimasti, cinque, a svolgere i servizi essenziali, ovvero l’entrata e l’uscita degli studenti dalle scuole, la gestione delle situazioni di emergenza e le procedure legate alla polizia giudiziaria in attesa che la situazione si normalizzi.