L’anno scolastico aè nato decisamente sotto una cattiva stella. Dopo la chiusura della scuola dell’infanzia Camillo Caetani, a causa di una infiltrazione d’acqua che ha reso il plesso pericoloso, ora arriva la segnalazione di una positività al coronavirusSi tratta di una persona legata ad una classe terza della scuola media. Proprio per questo, l’istituto stamattina ha aperto alle ore 9, per permettere alla ditta specializzata di effettuare la sanificazione degli ambienti. Come da protocollo Asl, tutti i ragazzi e i docenti della classe coinvolta sono stati posti in isolamento preventivo.