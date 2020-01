Periodo positivo per i casinò online, come dimostrano i numeri registrati nel 2019. I motivi sono presto spiegati: da un lato non rinunciano alle tradizioni, visto che ospitano tutti i grandi classici del gioco d’azzardo e delle sale di casinò tradizionali; dall’altro lato, però, aggiungono nuova verve proponendo questi giochi in chiave digitale ed elettronica, e rendendoli accessibili da casa e da smartphone. I numeri collezionati dal comparto del gioco online sono strepitosi, e le piattaforme di gambling partecipano con una quota molto elevata. Di conseguenza, oggi andremo ad analizzare tutti i dati più importanti del settore, insieme ai motivi che hanno spinto così in alto i casinò telematici.

Il successo dei casinò online nel 2019: i dati ADM

L’ADM (agenzia delle dogane e dei monopoli) ha da poco pubblicato i numeri relativi al settore dei casinò telematici. Il risultato vede una netta crescita della spesa nel 2019, visto che i 12 mesi dello scorso anno si sono chiusi con un totale di ben 969 milioni di euro, contro gli 862 milioni del 2018 (+12,4%). Questo è il dato che unisce sia i casinò digitali, sia il poker online. Se invece si entra nel dettaglio dei primi, scopriamo grazie all’indagine che la spesa è salita del +17% (totale 831 milioni di euro). Ci si trova di fronte a numeri molto importanti, che sono riusciti a compensare anche il calo del poker digitale, sia nella sua componente cash che in quella a torneo. È una considerazione che sottolinea ulteriormente il peso delle piattaforme di gambling sulla salute e sul successo del comparto in questione. Naturalmente questo boom si lega a doppio filo non solo ai continui investimenti delle aziende coinvolte, ma anche ad alcuni motivi specifici che premiano i giocatori.

Quali sono i motivi del successo dei casinò telematici?

In primo luogo, ciò che attira i player è la grande varietà di games presenti su queste piattaforme. Basta fare l’esempio dei giochi di casino che possiamo reperire su portali online come William Hill, che offre diverse opzioni classiche e divertenti. Fra queste troviamo le slot machine online, che poi rappresentano il gioco d’azzardo digitale più amato dagli italiani, insieme alla roulette, anch’essa apprezzatissima dai giocatori della Penisola. Non potremmo poi non citare ancora una volta il poker, nelle sue diverse varianti, il baccarat e il blackjack, che può essere giocato anche in modalità live. Proprio il live merita un discorso a parte, visto che consente agli utenti di giocare in tempo reale, connettendosi via telecamere con un casinò, con tavoli e croupier veri. Infine, in per quanto riguarda i vantaggi è d’obbligo citare anche i diversi bonus concessi agli utenti, come quelli di benvenuto.

Si tratta dunque di un insieme di possibilità che rendono questi siti più attraenti dei classici casinò, oltre che più comodi da approcciare. Bisogna tenere presente, infatti, che è possibile giocare al gambling online anche da tablet e da smartphone.