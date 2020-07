I servizi di casinò si espandono sempre più a macchia d’olio e gli appassionati del gioco dell’azzardo si ritrovano soprattutto online. Quella virtuale è infatti una soluzione molto apprezzata dai giocatori, nata con la diffusione impressionante dei dispositivi portatili. Le moderne tecnologie non potevano non toccare anche il mondo del gambling, mentre possono fare ben poco per i più vecchi casinò fisici. Proprio così: i grandi classici come la roulette e il poker oggi si giocano dietro allo schermo del computer e stanno venendo sempre meno le più semplici slot con cabinati. I casinò online si sono evoluti già al punto tale che è possibile giocare via streaming con croupier in carne ed ossa, i quali registrano le puntate ed effettuano le giocate proprio come se ci si trovasse fisicamente seduti a un tavolo reale. Il tutto viene reso quindi più comodo e sbrigativo.

I casinò online si distinguono ancora adesso per esibire notevoli margini di miglioramento, nonostante apparissero già come rivoluzionari nei primi anni 2000. La webcam fa sì che il giocatore tenga sotto controllo tutto ciò che avviene all’interno di un casinò reale e la trasposizione delle fasi di gioco e di pagamento è molto curata, oltre che sicura grazie alle connessioni protette. L’identità dei giocatori non corre pericoli, dunque. D’altronde, l’introduzione di una sezione live nelle piattaforme di casinò era un passaggio tutti gli amanti del gioco avrebbero richiesto, prima o poi. Poter interagire e comunicare con altri giocatori e con i croupier in tempo reale era proprio ciò di cui si sentiva bisogno per aumentare esponenzialmente il divertimento.

Il vantaggio rispetto ai casinò tradizionale sta nell’assenza delle attese e nell’abbattimento delle irregolarità. I tavoli di gioco sono facilmente accessibili e possono essere anche testati tramite la “modalità demo”, utile soprattutto per chi è alle prime armi e vuole assimilare gli automatismi di un gioco prima di fare sul serio e impiegare denaro reale. L’offerta generale è molto vasta, ma il miglior casinò on line offre bonus specifici esattamente come quelli per le scommesse sportivi. Insomma, gli incentivi non mancano.

Iniziare la propria esperienza di gioco nel mondo del gambling è diventato dunque assai rapido e agevole. Ormai sono sempre di più gli operatori del settore e le software house crescono come funghi, producendo periodicamente nuove slot e sfruttando tutte le ultime risorse relative al gioco d’azzardo. Lo scopo dei casinò online è senza dubbio quello di far sentire l’utente all’interno di una specie di parco divertimento, cercando di non fargli notare nessuna mancanza o differenza rispetto all’originale concezione del casinò tradizionale. Anzi, semmai, per una buona fetta di giocatori il casinò online risulta migliore di quello dei vecchi tempi.

Il boom dei casinò di questo tipo non poteva non interessare anche l’Italia, che figura tra i Paesi europei più dediti al gambling. Non a caso, i giocatori italiani contribuiscono nettamente alla spesa globale del gioco d’azzardo e i numeri parlano da soli: il fatturato annuale del gioco online raggiunge tranquillamente il miliardo di Euro e i numeri del 2020 sono già superiori a quelli degli anni passati. In attesa dell’avvento della realtà virtuale, ancora in fase di sperimentazione, il casinò online non sembra avere ragioni valide per conoscere una crisi.