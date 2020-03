Sale il numero di persone contagiate in provincia di Latina. Sono 10 i pazienti risultati positivi in più rispetto a ieri.

A comunicarlo in video conferenza direttamente il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati.

“Si tratta della prima volta che il numero dei contagi ha un incremento a due cifre. Rientra nelle dinamiche dell’evoluzione della diffusione del virus. Non si tratta di un dato inatteso. Gli aspetti più importanti oggi riguardano il Comune di Fondi, dove – spiega Casati – effettivamente si sta creando un cluster preoccupante in termini di diffusione con 18 persone risultate positive. Un secondo riguarderà il Comune di Latina dove abbiamo una serie di persone risultate positive che operando in strutture molte frequentate potrebbero aver ampliato la portata dei contagi. Terza, anche se sinora non abbiamo evidenze tali, è quella del Comune di Minturno dove un paziente positivo aveva una vita sociale molto attiva che porteranno al coinvolgimento di altri soggetti”.

Il direttore generale della Asl ha ribadito la necessità che le persone residenti in questi comuni si attengano scrupolosamente ai decreti ministeriali, fino ad evitare di uscire di casa se non strettamente necessario comprese anche le passeggiatea a piedi.

Oggi le persone positive sono oltre 1400. Numero destinato ad aumentare.

“Stiamo mettendo in campo tutte le energie che l’azienda ha a disposizione. Tra questi soprattutto i medici di medicina generale che possono dare un contributo decisivo per contenere ed affrontare l’emergenza“.

“Questa crisi nel Lazio la paventavamo già una ventina di giorni fa. Alcune cose sono state fatte immediatamente. I medici di medicina generale – interviene Giovanni Cirilli, segretario provinciale della FIMMG Latina – hanno aumentato la disponibilità telefonica per dare risposte a centinaia di persone che ogni giorni ci chiamano. Lavoriamo in condizioni di grande difficoltà ma vogliamo collaborare a gestire queste persone attraverso un raccordo sempre più forte all’azienda sanitaria. Serve una comunicazione rapida, efficace. Vogliamo essere l’anello di congiunzione tra i pazienti, le strutture sanitarie e le istituzioni”.

“Modello organizzativo messo in atto – spiega Dino Rossi, direttore distretto 1 – prevede ce il grosso del lavoro sia svolto dai medici di base e pediatri di libera scelta per lasciare ai dipartimenti di secondo livello le situazioni più complesse”.

La Asl sta riorganizzando il sistema di assistenza in tutti gli ospedali della provincia di Latina ma soprattutto lo stretto e costante presidio del territorio.

“Se la curva di diffusione dell’epidemia continua a crescere dobbiammo immaginare – conclude Casati – la trasformazione del Goretti in struttura dedicata al Covid 19. Saranno creati team misti dove il coordinamento è affidato a pneumologi, infettivologi ed anestesisti con il personale impegnato in altre discipline”.

Insomma, di fronte all’emergenza “ci si arrangia con quello che si ha” e ogni polemica o inutile discussione è messa da parte.

“Il nostro personale è al corrente della situazione e si è reso disponibile. I posti di medicina d’urgenza al Goretti, stanno operando in terapia sub intensiva, per essere trasformati – conclude Casati – in terapia intensiva ma tutto dipende dalla fornitura del materiale di assistenza in corso da parte della protezione civile e che sta provvedendo in termini di priorità a partire dalla Lombardia. A Formia stiamo cercando di mantenerlo con pazienti no Covid 19 o a bassa carica. Fondi e Terracina devono restare liberi. Non si esclude il coinvolgimento per pazienti no Covid 19 delle strutture private”.

Intanto, aumenteranno anche i dispositivi di protezione per il personale sanitario.

“Tra domenica e lunedì – conclude Casati – dovrebbero arrivare quantitativi più ingenti rispetto agli attuali”.