Roberto Casalino porta di nuovo un pezzetto di Latina al festival di Sanremo. Quest’anno ha scritto, insieme a Dario Faini, la canzone che sarà interpretata da Francesco Renga “Quando trovo te”.

Renga ha voluto dedicare la canzone alla mamma, scomparsa quando aveva 17 anni.

Casalino è nato ad Avellino, ma è pontino di adozione. Dopo la vittoria del 2013 con la canzone di Marco Mengoni “L’essenziale” scritta insieme al cantante e Francesco De Benedittis, nel 2014 ha presentato tre canzoni. Si tratta delle due canzoni di Giusy Ferreri “Ti porto a cena con me” (R.Casalino-R.Casalino-D.Faini) e “L’amore possiede il bene” (R.Casalino-R.Casalino,N.Verrienti) e del brano di Francesco Renga “A un isolato da te”.

Per la Ferreri, Casalino ha già composto successi come “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”. Importante anche la sua battaglia per i diritti Lbgt ha cantato all’ultimo Gay Pride e partecipato anche al concerto contro la mafia di Ostia voluto da Federica Angeli, nel 2018.