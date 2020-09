Per fortuna le periferie dovevano essere una priorità per l’amministrazione guidata da Antonio Terra.

Peccato che non siano nel cuore di nessuno, neanche degli eletti della zona e al di là dell’appartenenza politica.

Non si spiegherebbe altrimenti come il degrado abbia completamente preso il sopravvento lasciando i residenti alle prese con mille disagi.

Le strade, in particolar modo via Dei Rutuli, così come le vie che vi si immettono, sono in condizioni disperate.

Le buche hanno preso il sopravvento, l’asfalto è solo un ricordo, gli incidenti sono all’ordine del giorno ma tutto tace.

E nulla è stato fatto nonostante i tanti appelli dei residenti che ogni inverno sono alle prese con strade allagate e canali di scolo sott’acqua.

Il tutto mettendo in primo piano l’inutilità delle opere, a macchia di leopardo, condotte in questi mesi per tappare le buche con qualche sacchetto di catrame e una pala.

Un’altra estate è trascorsa e non un solo intervento è stato effettuato per ridare decoro e sicurezza a strade tra l’altro percorse quotidianamente da camion e mezzi pesanti che tra uno slalom e l’altro per evitare le buche mettono ulteriormente a repentaglio la loro vita e quella degli altri automobilisti.

Davanti allo stabilimento ex Yale e sino a via Falterona la viabilità è praticamente impossibile.

I pochi esercizi commerciali che sono nella zona si sono trovati di fronte all’ennesima difficoltà in una periferia che nel programma del sindaco Terra, nella versione primo e secondo mandato, doveva essere riportato al ruolo centrale degli interventi programmati dall’amministrazione e che invece è ancora, tristemente, dimenticata.