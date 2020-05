Cambiare casa implica l’adattamento a nuove abitudini, ma soprattutto delle procedure che non sempre appaiono semplici e veloci. Per questo è necessario agire con grande anticipo per alcune di esse, in modo da non avere problemi riguardo alle tempistiche di attivazione delle utenze o all’organizzazione di altri aspetti pratici. Vediamo quindi quali sono le 4 cose alle quali pensare prima di trasferirsi in una nuova casa.

Gli essenziali

Una delle questioni da affrontare il prima possibile è quella delle utenze domestiche: bisogna innanzitutto informarsi riguardo alla necessità di fare un subentro, una voltura o un nuovo allacciamento per ogni utenza, contattando poi i fornitori per agire di conseguenza. In questo senso possono essere utili guide come questa sull’allacciamento del gas di Vivigas, ad esempio, che illustrano passo dopo passo tutto ciò che serve e le tempistiche solite per questa procedura.

Bisognerà poi provvedere all’acquisto (o al trasporto) di un arredo di base, indispensabile per le prime settimane: mobili non strettamente necessari e decorazioni varie potranno aspettare, mentre sarà fondamentale comprare letto, tavolo, sedie e un servizio di base di piatti, posate e bicchieri.

Un buon metodo è quello di farlo stanza dopo stanza, spolverando e pulendo tutte le superfici, avendo l’accortezza di disinfettarle bene e, soprattutto in cucina, igienizzando accuratamente le superfici e gli oggetti per cucinare, conservare e consumare alimenti.

In tutto questo non si possono dimenticare gli aspetti burocratici, come il cambio di residenza: il consiglio è di recarsi prima possibile all’ufficio anagrafe del comune (muniti di tutti i vostri documenti), per essere guidati nel percorso.

Sbrigate queste quattro pratiche essenziali per iniziare a vivere la nuova abitazione, vi potrete dedicare alle secondarie. La prima è andare dal ferramenta e realizzare una copia delle chiavi: rimanere chiusi fuori per una semplice distrazione (più che plausibile visto il caos) non sarebbe proprio il modo migliore per cominciare.

Per evitare complicazioni, poi, il consiglio principale in questa seconda fase è di non cercare di riempire la casa subito, ma di farlo in modo graduale: alcune cose d’altronde sono semplicemente accessorie, per cui possono essere anche acquistate nei mesi successivi, diluendo le spese (e la fatica) in un periodo di tempo meno circoscritto.