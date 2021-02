La figura di Lidano Petrianni, l’infermiere morto per aver contratto il covid sul proprio posto di lavoro, verrà ricordata con una targa affissa all’interno del Pat di Sezze.

La decisione presa dal consiglio comunale, è stata comunicata da Enzo Eramo, presidente del consesso comunale nonché amico personale dell’infermiere scomparso.

“Lidano Petrianni è morto per aiutare gli altri, per fare il suo dovere al servizio della sua gente.

Sarà ricordato con una targa dentro il nostro Pat, ex punto di primo intervento, della casa della salute.

La proposta dell’intero consiglio comunale di Sezze è stata accolta dal direttore generale della Asl Giuseppe Visconti.

Per noi è un segno di riconoscenza a Lidano come uomo e come professionista, è il segno di un ricordo che sarà per sempre per Sezze segnata nel profondo dalla tragedia covid”.