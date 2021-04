La Lega di Latina difende la Casa del Combattente e la possibilità per le associazioni di utilizzarla per le attività come fatto finora. La denuncia arriva dal coordinatore di Latina del partito, Armando Valiani che spiega: “Tuteliamo un bene comune e il diritto delle associazioni ad usufruirne e valorizzarlo”.

Le associazioni d’Arma attive sul territorio sono state infatti invitate dall’Agenzia del Demanio a lasciare in tempi oltremodo brevi un bene che negli anni è sempre stato patrimonio della città.

“Un patrimonio – ha aggiunto Valiani – che le stesse associazioni hanno contribuito a tener vivo e a valorizzare con la loro presenza.

Parliamo di associazioni militari che nel corso degli anni in tutte le varie emergenze anche e soprattutto in questi mesi di pandemia si sono spese per il territorio e per la comunità e che oggi non meritano affatto il benservito che qualcuno vorrebbe riservargli.

Per questo motivo la Lega annuncia che chiederà al Comune di interessarsi alla vicenda non tralasciando nessuna iniziativa affinché venga mantenuto il diritto all’utilizzo da parte delle Associazioni e affinché l’edificio della Casa del Combattente, la cui storia è profondamente radicata in quella della nostra comunità rimanga nella disponibilità pubblica della città di Latina”.

La Lega annuncia così una specifica iniziativa sia da parte dei rappresentati in consiglio comunale, con il capogruppo Massimiliano Carnevale e il Consigliere Vincenzo Valletta, sia con il suo esponente presso la Regione Lazio, il capogruppo Angelo Orlando Tripodi che ha già presentato una mozione in consiglio regionale con cui si impegna il presidente della Regione Lazio, il vicepresidente assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi a favorire gli interventi necessari affinché le Associazioni d’Arma possano continuare ad operare presso l’immobile.